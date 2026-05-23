Fiscalização dos investimentos em Defesa será a "mais transparente" da democracia

Nas comemorações oficiais do Dia da Marinha, em Setúbal, Nuno Melo referiu-se à aprovação na quinta-feira pelo Conselho de Ministros de uma estrutura de missão responsável pela gestão dos empréstimos do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa (SAFE), correspondente a 5,8 mil milhões para Defesa, e uma comissão independente para acompanhar a aplicação de investimentos na área.

"Cada português tem de saber como é que são utilizados os recursos públicos e, principalmente, tem de saber que são utilizados com seriedade e da nossa parte não pode ficar mesmo nada escondido", justificou o ministro.

Segundo Nuno Melo, foi criado "o mais ostensivo, o mais eficaz, o mais transparente mecanismo de fiscalização dos investimentos da defesa na história da democracia em Portugal".

"E com redundâncias, com entidades onde estará a Direção-Geral de Finanças, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas, onde estarão deputados, que nós pedimos. Vistoriem, vejam à lupa tudo para que nenhuma dúvida reste. A par do investimento, cada vez maior transparência", defendeu.

Nesta ocasião, o ministro salientou que "grande parte deste valor será destinado à aquisição de fragatas de nova geração".

"As novas fragatas serão um salto verdadeiramente transformador: vão assegurar que Portugal continua a dispor de capacidades navais modernas e credíveis, aptas em termos de letalidade e sobrevivência, incluindo, se necessário, para combater em conflitos de alta intensidade. Nós queremos uma Marinha que seja oceânica", disse.

O ministro disse que "há quem pense" que o controlo dos mares poderia ser feito apenas investindo em mais drones, mas considerou que "estão enganados".

"Nós não vivemos em Plutão, nem vivemos em Marte e este mar é uma obrigação permanente de guarda e exercício de soberania. Faz-se também com drones, mas com uma Marinha equilibrada que combine meios convencionais e plataformas não convencionais e disruptivas, polivalentes e de duplo uso, para operar em cenários de assistência humanitária, evacuações e catástrofes", defendeu.

Nuno Melo recordou que irão chegar à Marinha doze novos navios -- até 2030 -- e que está previsto "o maior investimento dos últimos 50 anos no Arsenal do Alfeite", em ações de dragagem, equipamentos, infraestruturas e formação de pessoal.

"Este ciclo é uma oportunidade histórica que nos permitirá apostar na Marinha", defendeu.

Nuno Melo salientou que num "mundo mais perigoso e imprevisível", o poder naval assume maior centralidade.

"A posição geográfica de Portugal confere-nos uma vantagem, mas também uma responsabilidade geoestratégica, no Atlântico Norte e Atlântico Sul (...) Portugal não é pequeno. Ponderado o mar, o nosso território é gigantesco. Temos das maiores zonas económicas exclusivas do mundo e temos recursos que estamos obrigados a defender", frisou.

O ministro da Defesa Nacional terminou com um apelo aos jovens para que vão para a Marinha, onde encontrarão "exigência, mas também propósito e liberdade".

"Liberdade para descerem às profundezas do oceano, para percorrerem os mares do mundo, para viverem uma experiência que é real, que dá horizontes e mundo. Algo que os `scrolls` e os `feeds` efémeros das redes sociais nunca poderão oferecer", disse, pedindo-lhe que troquem "a espuma dos dias pela espuma do mar".