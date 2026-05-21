Flotilha. PS considera que reação do Governo foi "acertada" e condena ministro israelita: "Vergonha alheia"

“Não há ninguém que possa assistir àquelas imagens sem sentir vergonha alheia e sem sentir que, de facto, o Estado de Israel tornou-se num Estado pária no contexto geopolítico, no contexto internacional”, afirmou o deputado socialista João Torres, no programa Entre Políticos, onde considerou que o Executivo “agiu de forma muito acertada” ao condenar as imagens divulgadas após a interceção da flotilha humanitária com destino a Gaza.





não deixou margem para qualquer dúvida” na condenação da atuação israelita, sublinhando que estavam em causa imagens que “atentam contra a dignidade humana”. depois da detenção dos médicos e ativistas portugueses Gonçalo Dias e Beatriz Bartilotti, que integravam uma missão humanitária rumo à Faixa de Gaza e que devem regressar esta quinta-feira a Portugal. Na RTP Antena 1, o socialista defendeu que o Ministério dos Negócios Estrangeiros “” na condenação da atuação israelita, sublinhando que estavam em causa imagens que “”.A reação surgerumo à Faixa de Gaza e que devem regressar esta quinta-feira a Portugal.





Já Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, considerou “positivo” que o Governo português tenha assumido uma posição “mais vocal” perante a atuação de Israel: “Os dois médicos foram ilegalmente sequestrados pelas forças israelitas e sujeitos a tratamentos ilegais à luz de qualquer lei internacional”, afirmou.





um teatro de horrores”, o deputado defendeu ainda um endurecimento da posição europeia face a Israel, incluindo a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e o Estado israelita - uma posição que é admitida também pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro. uma atitude imediata” e fez “uma defesa imediata" dos cidadãos portugueses: “O Ministério dos Negócios Estrangeiros não deixou de ser vocal, de condenar devidamente a indignidade e a humilhação a que foram sujeitos os portugueses”, afirmou. Descrevendo Gaza como “”, o deputado defendeu ainda um endurecimento da posição europeia face a Israel, incluindo a suspensão do acordo de associação entre a União Europeia e o Estado israelita - uma posição que é admitida também pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.Do lado do PSD, a deputada Regina Bastos afirma que o Governo teve “” e fez “" dos cidadãos portugueses: “”, afirmou.





genocídio” sobre a atuação das forças israelitas: "O genocídio não pode ser atribuído a algum Estado ou dirigente sem haver uma declaração judicial de um tribunal competente”, disse a antiga eurodeputada social-democrata. violação de direitos humanos" por parte das forças de Israel que merece uma "condenação firme e inequívoca”. Ainda assim, Regina Bastos alerta para a necessidade de cautela política e diplomática, rejeitando o uso precipitado da palavra “” sobre a atuação das forças israelitas: "”, disse a antiga eurodeputada social-democrata.Pela Iniciativa Liberal, o deputado Miguel Rangel considerou que há uma "" por parte das forças de Israel que merece uma "”.





Miguel Rangel acusou ainda Israel de se afastar “” e de agir num “”, desde logo no caso das detenções de cidadãos estrangeiros que se encontravam a bordo de embarcações que navegavam em águas internacionais: “”, concluiu.é moderado pelo jornalista João Alexandre.