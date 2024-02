Forças de segurança ou agricultura. Pedro Nuno Santos garante disponibilidade para ouvir descontentamentos

O líder do PS sublinha que, vivendo uma democracia, "há uma grande disponibilidade para ouvir" queixas e manifestações de descontentamento, dizendo que foi o que fez com as forças de segurança. Sobre a agricultura, Pedro Nuno Santos diz que, sendo fundamental para atividade económica e para o país, será um setor central no projeto político socialista.

Em relação à insatisfação que se possa manifestar nos vários setores nacionais, o candidato a primeiro-ministro lembra, por exemplo, a evolução do salário mínimo nos últimos oito anos de 505 para 820 euros, bem como as pensões.



Aponta ainda que, consciente de que não está tudo bem, Portugal foi no último trimestre o país que mais cresceu na União Europeia.