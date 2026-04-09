Francisco Assis deixa Secretariado Nacional do PS

Francisco Assis explica numa publicação no Instagram que a “decisão, ponderada e tomada há algumas semanas, resultou estritamente da constatação de falta de tempo para desempenhar funções de natureza executiva no âmbito partidário”.

“Vivo hoje entre Bruxelas, Estrasburgo e Amarante e são muitas as responsabilidades que assumi no PE”, justifica o eurodeputado socialista.







“Agradeço a confiança em mim depositada e saúdo fraternalmente todas as pessoas com quem trabalhei neste curto período de tempo. Desejo ao José Luís Carneiro, meu velho e grande amigo, os maiores êxitos na difícil tarefa que lhe compete executar. Contará com todo o meu apoio e a disponibilidade dos meus préstimos”, pode ainda ler-se na conta de Francisco Assis no Instagram.







O socialista foi eleito para o Secretariado Nacional do PS em julho de 2025 pela lista de José Luís Carneiro.



A Comissão Nacional do PS eleita no último congresso vai ter a sua primeira reunião em 19 de abril e irá eleger a nova Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional, por proposta de José Luís Carneiro, reeleito secretário-geral do PS de novo sem oposição interna.





c/ Lusa