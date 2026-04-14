Francisco Catalão substitui Francisco Gonçalves como secretário de Estado da Gestão da Saúde

O novo secretário de Estado da Gestão da Saíde toma posse esta terça-feira, às 16h00, no Palácio de Belém, lê-se em nota da Presidência





Francisco Rocha Gonçalves assumiu o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde na equipa da ministra Ana Paula Martins no início do atual XXV Governo Constitucional, em junho de 2025.







O motivo para a saída de Francisco Rocha Gonçalves não é indicado na nota. No entanto, o Correio da Manhã noticiou, em março, que o secretário de Estado teria favorecido um hospital dirigido por um amigo. Em causa estará a abertura de uma unidade de Cirurgia Cardíaca no hospital de Santo António, no Porto, cujo diretor de cirurgia é amigo do secretário de Estado.





A saída do cargo terá sido pedida pelo próprio secretário de Estado da Gestão da Saúde.





Francisco Catalão será o primeiro membro do Governo a quem António José Seguro dá posse enquanto Presidente da República.



António José Segurou deu também o aval à "proposta de nomeação de Francisco Pinheiro Catalão para o exercício do mesmo cargo".