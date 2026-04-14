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Francisco Catalão substitui Francisco Gonçalves como secretário de Estado da Gestão da Saúde

Francisco Catalão substitui Francisco Gonçalves como secretário de Estado da Gestão da Saúde

A proposta de exoneração do até agora secretário de Estado da Gestão da Saúde recebeu luz verde de Belém.

RTP /
Inês Geraldo - RTP

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O presidente da República anunciou esta terça-feira que "aceitou a proposta do primeiro-ministro para exonerar, a seu pedido, Francisco Rocha Gonçalves do cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde". António José Segurou deu também o aval à "proposta de nomeação de Francisco Pinheiro Catalão para o exercício do mesmo cargo".

O novo secretário de Estado da Gestão da Saíde toma posse esta terça-feira, às 16h00, no Palácio de Belém, lê-se em nota da Presidência.

Francisco Rocha Gonçalves assumiu o cargo de secretário de Estado da Gestão da Saúde na equipa da ministra Ana Paula Martins no início do atual XXV Governo Constitucional, em junho de 2025.
O motivo para a saída de Francisco Rocha Gonçalves não é indicado na nota. No entanto, o Correio da Manhã noticiou, em março, que o secretário de Estado teria favorecido um hospital dirigido por um amigo. Em causa estará a abertura de uma unidade de Cirurgia Cardíaca no hospital de Santo António, no Porto, cujo diretor de cirurgia é amigo do secretário de Estado. 

A saída do cargo terá sido pedida pelo próprio secretário de Estado da Gestão da Saúde.

Francisco Catalão será o primeiro membro do Governo a quem António José Seguro dá posse enquanto Presidente da República.
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