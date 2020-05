Governo decide um passo atrás no desconfinamento de Lisboa

Assim vai ser reforçada a vigilância nas obras da construção civil e nas empresas que recorrem ao trabalho temporário e os trabalhadores vão ser testados.



O transporte privado de passageiros, usado por este tipo de empresas, terá de obedecer a uma lotação máxima de dois terços da capacidade e o uso de máscara é obrigatório.



Os centros comerciais e as lojas do cidadão para já vão continuar encerrados. O governo vai reavaliar na próxima quinta-feira se estes espaços podem ou não reabrir.



A partir de agora as câmaras municipais terão também uma palavra a dizer na abertura de lojas com mais de 400 metros quadrados e na realização de feiras, a partir de segunda-feira.



O primeiro-ministro justifica estas excepções na área metropolitana de Lisboa com a necessidade de evitar aglomerações que aumentam o risco de contágio.