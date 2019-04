Governo e BE desentendem-se sobre propostas da Lei de Bases da Saúde

É a tentativa de um acordo para uma Lei de Bases da Saúde feita à esquerda.



Ao início da tarde, o Bloco de Esquerda apresentava alterações à proposta do governo. E fazia-o dizendo que o executivo estava de acordo.



E ao fim da tarde, o Governo confirmava convergências, mas recusava o acordo com o Bloco.



O Governo não fechou qualquer acordo com um partido em particular, mas participou num processo com vista à convergência de posições políticas.



O Bloco de Esquerda avança ainda assim em nome próprio com as propostas que diz ter o aval do Governo.



O Governo decidiu distanciar-se, ainda que reconheça que na generalidade, as propostas do Bloco são iguais a uma versão de trabalho do próprio executivo.



O Bloco de Esquerda lembra que foi o próprio primeiro-ministro a anunciar a entrega da proposta do Governo ao Bloco, e foi essa a base do partido para apresentar estas propostas.



O PCP também diz que ainda nada está fechado e que até as alterações do Bloco podem ser melhoradas. Entre o anúncio do Bloco e o anúncio do Governo, o PS ficou em silêncio, mas o Governo garante estar em total articulação com os socialistas.