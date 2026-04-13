Governo esclarece que ferramenta da NewsWhip é "um tipo de clipping moderno"

Este esclarecimento, enviado por mail, surge depois de o Correio da Manhã (CM) ter noticiado que o "Governo paga 40 mil euros para vigiar redes sociais e reagir a polémicas".

Em comunicado, a Secretaria-Geral do Governo "rejeita liminarmente" de que a ferramenta tenha sido contratada para "a catalogação e monitorização de jornalistas ou de vigilância geral".De acordo com a informação que consta no Portal Base, publicada em 1 de abril, trata-se da "aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva" para a Secretaria-Geral do Governo à NewsWhip Media Ltd, por 39.999,96 euros.

"A entidade contratada presta serviços a governos e entidades privadas de vários países, entre os quais os governos de França e Reino Unido, a Organização das Nações Unidas, a Amnistia Internacional, a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde", esclarece o Governo português.

"Entre os seus clientes contam-se igualmente órgãos de comunicação social, como a BBC, Washington Post e New York Times. Segundo informação pública, também o jornal Público e instituições de ensino superior nacionais contratam serviços desta empresa", acrescenta a Secretaria-Geral do Governo.

Segundo a Secretaria-Geral, "o que está em causa é uma ferramenta para pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos, um tipo de clipping moderno, que cumpre todos os requisitos legais, como por exemplo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [RGPD], permitindo acompanhar as grandes tendências de opinião expressa sobre temas de políticas públicas".Esta ferramenta "é contratada pela Secretaria-Geral do Governo, sem que os gabinetes governamentais tenham acesso à mesma", remata a entidade, na nota de esclarecimento.

"Como contexto adicional, que, tal como estabelecido pela portaria define a estrutura da Secretaria-Geral do Governo (Portaria nº 205-B/2025/1), esta entidade tem entre as suas atribuições o suporte à decisão política e o acompanhamento da ação governativa do Governo" e o "desempenho destas funções implica, entre outras coisas, a pesquisa e verificação de dados estatísticos e a análise do impacto junto da sociedade portuguesa das diferentes medidas adotadas", argumenta.

O contrato com a NewsWhip tem por objeto "a aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva", assente em inteligência artificial (IA), entrou em vigor a 20 de março e tem duração de 12 meses.