Governo promete "ir ainda mais longe" na valorização dos salários, diz ministra do Trabalho

Na sua intervenção no Parlamento, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social começou por dizer que "as pessoas e os trabalhadores têm sido a alavanca e o motor das nossas vidas e do nosso país".

"A assinatura, no início deste mês, do reforço do acordo de rendimentos, é um sinal inequívoco de um Governo assente numa maioria absoluta que assume a importância da construção participada e dialogada de soluções", frisou Ana Mendes Godinho.



"Foi com estes resultados e com esta convicção que nos move que assinámos o reforço do acordo, assumindo o compromisso de ir ainda mais longe. Mais longe na valorização dos salários, mais longe na atração e na fixação de jovens, mais longe no poder transformador do Estado social".



Segundo a ministra, "com este caminho, conseguimos reforçar a confiança no futuro, mesmo quando muitos insistiam - e alguns ainda assistem - em fazer ruir os alicerces da confiança em que assenta o sistema português da Segurança Social".



"Este orçamento é um sinal de confiança reforçada e uma construção coletiva para as crianças, para as famílias, para os jovens, para os trabalhadores, para os mais velhos, para as empresas nestes tempos de incertezas e de guerras", acrescentou.