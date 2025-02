Governo vai aprovar quinta-feira eixos de reforma para instituições do ensino superior - Montenegro

Luís Montenegro fez este anuncio no debate quinzenal no parlamento, na fase de respostas às perguntas do grupo parlamentar do PSD.

Segundo o chefe do Governo, esta reforma será aprovada em Conselho de Ministros, e permitirá às instituições de ensino superior te projetos "que não se se esgotam ao sabor dos governos em funções e projetar-se para lá do período das legislaturas".