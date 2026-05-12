Governo vai processar o presidente da associação dos médicos tarefeiros

o que os portugueses têm que saber é que este médico está a proteger um negócio que em 2025 lucrou 249 milhões de euros em detrimento de uma solução organizada para a prestação de cuidados de saúde aos portugueses”. A ministra denuncia mesmo que “”.

Depois de o Governo aprovar e anunciar novas regras e incompatibilidades para o acesso dos prestadores de serviços ao SNS, Nuno Figueiredo e Sousa afirmou que “”.Na opinião da ministra essas declarações são de “”. Ao podcast, Ana Paula Martins diz que o presidente da AMPS “”.Ana Paula Martins avança mesmo que essa afirmação “”.

Ana Paula Martins: “Eu não sou condicionável! Nunca ninguém me condicionou.”

“Não vale a pena pedirem a demissão”, é desta forma que a ministra da Saúde responde aos sucessivos pedidos que têm surgido, há vários meses, de várias frentes políticas.

austera, mas não sou essa pessoa”. “Foi criada uma imagem e essa imagem ficou”, conclui. E assume que terá alguma responsabilidade na imagem que passou de si mesma: “”. “”, conclui.

Em entrevista ao podcast da Antena 1,, Ana Paula Martins deixa o recado: “".Numa crítica direta ao Partido Socialista, a ministra atira: “”.E aproveita para avisar que “”.”, a ministra da Saúde responde: “”.Sem especificar quais, porque considera que “”, ainda assim fala de “”.Assegura que não lhe “”.

“Não vamos acabar com os tarefeiros”, garante ministra

Ana Paula Martins garante que não vai acabar com a figura dos médicos prestadores de serviços, nem vai desistir de alterar o contrato que o Estado mantém com esses tarefeiros.

A ministra da Saúde revela que "”.

“Queremos é regular o contrato de prestação de serviços”, garante, até porque existem, denuncia a ministra, “leilões feitos às vezes na véspera onde estas empresas se organizam para pressionar as Unidades Locais de Saúde (ULS) a dar um valor mais elevado”.





Isto não é um sistema. Isto é fazer da medicina um negócio”, conclui Ana Paula Martins diz mesmo que as empresas recebem 120 a 150 euros por hora por médico e desse valor, apenas 40 euros ou menos é pago ao tarefeiro. “”, conclui

Ministra da Saúde admite “cuidado especial” com listas de espera de cardiologia e oncologia

A ministra da saúde reconhece que “na cardiologia precisamos de ter um cuidado especial. Como precisamos de ter na oncologia”.

Em entrevista ao podcast Política com Assinatura, da Antena 1, Ana Paula Martins comenta os dados que constam do relatório de monitorização dos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS), relativos ao segundo semestre de 2025 e divulgados esta segunda-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

De acordo com a ERS, asPerante isso, a ministra da Saúde defende que “”. E adianta que “”.Ana Paula Martins relembra que a 1 de agosto entra em funcionamento o novo sistema de gestão de listas de espera, até porque, admite, “”.”.No âmbito do Sistema Nacional de Gestão do Acesso a Consultas e Cirurgia (SINACC), Ana Paula Martins anuncia na rádio pública queSão os denominados hospitais protocolados que aceitam consultas ou cirurgias, do SNS quando o setor público não consegue dar resposta.”, e adianta que esta atualização”.”, referindo-se à denominada cirurgia adicional, que são intervenções cirúrgicas que acontecem fora do horário normal de trabalho, com o objetivo de reduzir as listas de espera.

Nesse sentido, Ana Paula Martins assume que “não vamos acabar com a situação da adicional, mas o que fizemos, e que vamos agora traduzir para a portaria, é que os incentivos deixam de ser perversos”.

há um valor máximo de adicional, não só em termos de montante financeiro, mas também em volume relativamente à produção de base”. Ana Paula Martins esclarece: “”.

Médicos do INEM vão receber incentivos por trabalho extra

A ministra da Saúde garante que os médicos do INEM estão incluídos no novo regime de incentivos ao trabalho suplementar nas urgências.

Política com Assinatura, Ana Paula Martins quando questionada sobre a preocupação manifestada pela comissão de trabalhadores do INEM e que exigiu esclarecimentos urgentes ao Governo sobre a eventual exclusão dos médicos desse regime de incentivos, a ministra afirma que “aí admito que a comissão de trabalhadores do INEM não tem a informação suficiente para assumir que está de fora porque não está de fora”. Em entrevista ao podcast da Antena 1,, Ana Paula Martins quando questionada sobre a preocupação manifestada pela comissão de trabalhadores do INEM e que exigiu esclarecimentos urgentes ao Governo sobre a eventual exclusão dos médicos desse regime de incentivos, a ministra afirma que “”.

Crise no INEM? “Não creio que exista”

A ministra da Saúde mostra-se confiante: “não creio que exista uma crise no INEM neste momento”.

ela está muito associada ao facto do INEM estar sempre a alimentar noticias todos os dias, ou a partir da comissão técnica independente, ou de situações que podem não correr tão bem”, afirma Ana Paula Martins. Mas, se apesar da confiança da ministra, a população tem essa noção de crise no Serviço de Emergência Médica “”, afirma Ana Paula Martins.

O calendário é do primeiro-ministro

A ministra da Saúde já o disse: quer rever a Lei de Bases da Saúde. Nesta entrevista reforça a pretensão e admite que não é seu o calendário para ter pronta essa reforma. “O calendário é do primeiro-ministro", refere.

faz sentido que comecemos por unidades com menor grau de complexidade porque aí o risco é mais controlado quer para o Estado quer para o operador". Nesta terceira vaga de PPP a ministra entende que “".

Adianta ainda que a importância da revisão da lei se prende, em muito, com matérias que a atual lei não permite. E(PPP).Refere que este Governo, até ao fim da legislatura,, mas que, neste momento, “”. E avança que essa reavaliação vai estar

Pacto da saúde: “quem governa é o Governo”

Ana Paula Martins garante que, em relação ao Pacto Estratégico para Saúde, a iniciativa fomentada pelo Presidente da República, “acolhemos bem e o Governo só tem a agradecer porque para o Governo é muito importante que haja entendimento sobre as políticas e a sua continuidade”.

o Governo continuará a governar, continuará a fazer as reformas que tem de fazer, a tomar as medidas que tem de tomar”. Ainda assim a ministra da Saúde não deixa de frisar que “”.

Hantavírus: “não há motivo de alarme”

Questionada pela editora de política da rádio pública sobre se Portugal está em risco no que diz respeito à presença do hantavírus, a ministra da saúde reitera que “até este momento não há nenhum motivo de alarme para a população portuguesa. Nenhum motivo”.

Ana Paula Martins assegura que o contato é permanente com a Diretora-Geral da Saúde. “”, diz. E acrescenta que existem “”.