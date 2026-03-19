Habitação. PS pede "diálogo" ao Governo e lembra pacote fiscal: "Não houve sequer abertura"

Temos de trabalhar em conjunto, há um chão comum. Aumentar o parque público para responder à classe média em função dos rendimentos da classe média, espero que seja um chão comum. Se a taxa de esforço for de 60% não estou a responder a nenhuma família. Aqui não há mesmo uma convergência. Não houve sequer abertura por parte do Governo no tal diálogo que dizem existir em relação ao pacote fiscal", lamentou ainda a deputada e ex-governante. ", lamentou ainda a deputada e ex-governante.

Ouvida na Antena 1, Marina Gonçalves, ex-ministra do Governo de António Costa, pede "" nas medidas apresentadas ao país e defende que PSD e CDS-PP querem, sobretudo, o caminho da "".", afirmou.Segundo a socialista, apesar das divergências, existe um ""sobre o qual os partidos podem trabalhar para aproximar posições e encontrar soluções, numa altura em que os preços continuam a subir no mercado habitacional - quer no arrendamento, quer na compra a venda de imóveis.

"Quem não colocava casa no mercado porque pagava 25% de IRS, se calhar coloca pagando 10%", defende deputado do PSD

Com o Governo a abrir a discussão de medidas para a habitação aos grupos parlamentares - com reuniões convocadas para esta quinta-feira com PSD, CDS-PP, PS, IL e Chega -, o deputado Francisco Covelinhas Lopes assegura que haverá "disponibilidade" para negociar medidas no parlamento e defende que as propostas em cima da mesa, desde logo no domínio fiscal - são um atrativo para o aumento da oferta habitacional disponível.

Objetivamente, no passado, os bancos já se portaram melhor ou pior, mas eu julgo que eles estão em condições de fornecer crédito à habitação mais barato", reforçou. ", reforçou.

", disse, na Antena 1.Para o deputado social-democrata, também as medidas aprovadas na semana passada em Conselho de Ministros - como é o caso da medida sobre as chamadas heranças indivisas -", apontou ainda Francisco Covelinhas Lopes, no programa Entre Políticos.O deputado acredita ainda que é possível haver um esforço maior por parte do setor bancário em situações de crise e

"Há uma subsidiação e um aquecer da procura. Devíamos deixar a procura adormecida", avisa Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal pede mais medidas para aumentar a oferta habitacional e. Outra das matérias em que os liberais pedem reflexão é o apoio ao crédito através das garantias públicas.", conclui Angélique Da Teresa.Na Antena 1, a deputada afirmou não ter dúvidas de que a medida contribuiu para aumentar os preços: "", acrescentou a liberal, que insiste na necessidade de medidas de fundo para o setor.", reiterou.Na Antena 1, a deputada admitiu que irá "", mas sublinha: "".Angélique Da Teresa defende ainda que é preciso um "" para que haja "" e para que se "".", acrescentou.