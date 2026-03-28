"Haverá uma rutura". Líder socialista diz que PS foi responsável pela viabilização do Orçamento

No discurso de abertura do Congresso do Partido Socialista, José Luís Carneiro disse que "se o Governo semear ventos, terá tempestades"., afirmou José Luís Carneiro em entrevista à RTP, admitindo aindaO líder socialista acredita que "haverá uma rutura com aquela foi a legitimidade política que a maioria política está a governar o país teve nas últimas eleições legislativas".José Luís Carneiro não considera que o PS é responsável por uma eventual aproximação ou entendimento do Governo com o Chega., argumentou, adiantando que se o PS tivesse feito como o partido que "está à direita, à extrema-direita da AD", o país estaria "a viver em duodécimos".Sobre os três juízes para o Tribunal Constitucional, o secretário-geral socialista declarou que foi com "surpresa total" que o partido teve conhecimento da posição do Governo, "porque não correspondeu ao diálogo que foi feito"."Isto é grave", considerou.Apesar de não estar previsto mais nenhuma reunião com o primeiro-ministro, o líder socialista garantiu que há "um diálogo entre os líderes parlamentares".Já quanto à sua deslocação à Venezuela, José Luís Carneiro rejeita que tenha sido "um tiro no pé" e assegura que "se fosse hoje voltaria a agir da mesma forma".E sublinhou: