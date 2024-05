Hugo Soares considera absurda a acusação do Chega contra o presidente da República

Em declarações aos jornalistas no Parlameto, Hugo Soares lamentou que as instituições da República estejam a ser ocupadas com "um assunto que não existe, não tem interesse e visa pôr em causa o respeito pelas instituições e pelo mais alto magistrado da nação"."Por parte do PSD, o país pode esperar muita urgência em resolver esta brincadeira. Quem brinca com o regime, com as instituições, não deve ser respeitado nem deve ser levado a sério. Tudo faremos para que o processo seja célere e que tenha o menor impacto possível", assegurou.Tomou hoje posse a comissão especial para analisar o projeto do Chega que requer ao parlamento abertura de um processo contra o presidente da República pelos crimes de traição à pátria, coação contra órgãos constitucionais e usurpação, que deverá ser votado, o mais tardar, na sexta-feira em sessão plenária.O líder parlamentar do PSD salientou que o Chega está a propor ao parlamento que inicie e comunique ao Supremo Tribunal de Justiça um processo por um crime pelo qual o partido entende que o Presidente da República "deve ser condenado a um crime de prisão entre 10 a 20 anos"."Se o assunto não fosse sério, poderíamos até dizer que se o absurdo pagasse impostos, Portugal não tinha mais problemas de contas públicas", ironizou.Hugo Soares expressou, em nome do partido, a condenação veemente deste processo iniciado pelo Chega."O Chega e o dr. André Ventura querem mesmo que o regime caia no caos, caia numa espécie de Estado sem lei nem limites de bom senso para que o populismo possa reinar", acusou.Hugo Soares defendeu que Marcelo Rebelo de Sousa expressou apenas uma opinião de que é possível concordar ou discordar.









c/ Lusa