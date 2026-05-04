IL anuncia projeto de revisão constitucional focado na propriedade privada e economia

Em comunicado, o partido indicou que a presidente e deputada Mariana Leitão vai liderar a participação da IL na comissão eventual para a revisão constitucional a ser criada no parlamento e refere que este anúncio é feito no "seguimento do anúncio de apresentação da abertura de um processo de revisão constitucional pelo partido Chega".

Os liberais definem como prioritário para esta revisão da Lei Fundamental "elevar a propriedade privada a direito fundamental", a "revisão de toda a constituição económica", pondo fim ao que dizem ser uma "desconfiança estrutural no mercado e na iniciativa privada", e o "princípio da solidariedade intergeracional".

A IL quer também fazer uma "reflexão séria sobre os direitos individuais face às tecnologias emergentes de inteligência artificial" e "garantir que não são atacados direitos, liberdades e garantias que violem os princípios da liberdade individual e da dignidade pessoas".