IL. Carla Castro confia em partido unido e vai manter-se no Parlamento

À entrada para o segundo e último dia de trabalhos da VII Convenção da IL, em Lisboa, a candidata, muito aplaudida na reunião magna no primeiro dia, foi questionada se já trazia um discurso escrito em caso de vitória.



"Sobretudo no coração", disse, apenas.



Já sobre as críticas do presidente cessante, João Cotrim Figueiredo, que a acusou de "falta de hombridade", Carla Castro disse que, "discordando" dessas palavras, hoje prefere concentrar-se no projeto de futuro da IL.



"Os membros liberais têm de escolher o projeto em que mais se reveem", disse, admitindo que no sábado "ouviu a sala" a aplaudi-la, mas hoje será tempo de ouvir os membros, que votarão eletronicamente nos órgãos nacionais.



Carla Castro afirmou que, como integrante da comissão executiva cessante, não só é responsável como tem "orgulho no sucesso da IL".



"O que estamos a propor é continuar tudo o que coreu bem e uma alternativa para a gestão interna do partido diferente", disse.