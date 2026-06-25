IL quer calendário público para acompanhar execução da Estratégia Nacional para a Gestão da Água

as que estão em curso e as que ainda não arrancaram.Em declarações à RTP Antena 1, o deputado Jorge Miguel Teixeira assinala que a Iniciativa Liberal não contesta os objetivos do programa, mas pede transparência ao Governo e um calendário público para acompanhar a execução da estratégia.pela execução de todo este programa", diz.No mesmo sentido, o deputado aponta que a informação sobre o andamento das medidas tem surgido apenas através de anúncios do Governo."O que temos, atualmente, é queAssim, o escrutínio é muito mais difícil", lamenta.Jorge Miguel Teixeira admite, contudo, que parte das medidas incluídas na estratégia já tinham sido previstas por anteriores governos do PS e considera, até, positiva a "continuidade política" em áreas "estruturantes" como é o caso da água.Nas perguntas enviadas ao Governo, a Iniciativa Liberal alerta ainda para problemas que, diz o deputado, continuam sem resposta, como as perdas de água nas redes municipais de abastecimento., sublinha.Esta semana, o Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico que atribui à ADP AQUA, empresa do grupo Águas de Portugal, a responsabilidade pela gestão, coordenação e execução da estratégia "Água Que Une", criada para reforçar a segurança hídrica e adaptar o país aos efeitos das alterações climáticas.