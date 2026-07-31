Incêndios. Mais de 5.700 fogos nos primeiros sete meses do ano

Incêndios. Mais de 5.700 fogos nos primeiros sete meses do ano

Nos sete primeiros meses deste ano foram registados mais de 5.700 incêndios rurais e arderam mais de 52.500 hectares de terreno, os valores mais elevados dos últimos quatro anos.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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De acordo com os dados provisórios disponíveis no site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pelas 18h30 de hoje, entre 1 de janeiro e 31 de julho foram registados 5.729 incêndios florestais e afetados 52.961 hectares de terreno.

Da área ardida, 45% era de povoamentos florestais, 42% de matos e 13 de terrenos agrícolas.

O ano anterior com mais fogos e área queimada nos primeiros sete meses do ano foi 2022, quando ocorreram 7.084 incêndios e arderam 61.745 hectares.

No ano passado, no período homólogo, sucederam 4.758 fogos e foi destruída uma área de 33.224 hectares de terreno.

Este ano, o norte foi para já a região do país com mais fogos e com a maior área ardida, de acordo com informação do Sistema de Gestão integrado de Fogos Florestais (SGIFR) consultada pela Lusa.

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