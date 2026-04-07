Inês de Medeiros: "Luís Montenegro está a fazer um jogo perigoso ao ceder ao Chega"

Revê-se nos avisos que Cavaco Silva fez ao PSD e ao Governos nas vésperas do Congresso do PS?”, questiona a editora de política da RTP Antena 1, Natália Carvalho. Responde Inês de Medeiros: “por muito que me custe, sim, porque nunca me revejo no Presidente Cavaco Silva. Mas sim, acho que há de facto uma série de pessoas no PSD que estão a alertar para o facto”. ”, questiona a editora de política da RTP Antena 1, Natália Carvalho. Responde Inês de Medeiros: “”.

Em entrevista ao podcast da RTP Antena 1, Política com Assinatura, a presidente da Câmara Municipal de AlmadaA questão da imigração “”, diz Inês de Medeiros. “”, conclui.”, alerta e acrescenta: Montenegro “”.

Se não fosse António Costa, o Governo da AD não tinha nada para apresentar





Numa análise ao estado do PS em concreto e da esquerda no geral, Inês Medeiros entende que “”. Sendo esses instrumentos as universidades, a comunicação social e as redes sociais, diz.Além disso, entende que “”.

“PS estava muito ferido, muito magoado e muito perdido”

O PS não está habituado a ser a terceira força política no Parlamento”, conclui Inês de Medeiros. ”, conclui Inês de Medeiros.

”, é desta forma que Inês de Medeiros analisa o estado atual do Partido Socialista.Na opinião da socialista, escolhida por José Luis Carneiro para liderar a lista da Comissão Política do PS, essa confiança recupera-se voltando ao terreno.Na opinião de Inês de Medeiros o líder do partido será capaz de recuperar o partido, até porque “”.

“Minimizámos a firmeza e a convicção de Seguro”





está rendida?” “Não sou de me render. Nunca fui uma groupie de ninguém, e já estou velha para ser groupie, mas estou francamente contente”, refere. E pergunta a editora de política da Antena 1, Natália de Carvalho: “” “”, refere.

”, admite Inês de Medeiros.A autarca de Almada admite estar muito contente com a vitória de Seguro para a Presidência da República. “”.

Governo perdeu o norte nas tempestades e fez birra comigo





não temos feito outra coisa a não ser apelar para aquilo que é a realidade. Não estamos a pedir ser ressarcidos por danos que não tivemos”. E acrescenta: “”.

A Presidente da Câmara de Almada assegura que oEm entrevista ao podcast da RTP Antena 1, Política com Assinatura, Inês de Medeiros acusa o Governo de “” e de “”, depois de o ministro Leitão Amaro ter justificado a exclusão de Almada com o facto de o nível de estragos não ser o mesmo em todo o concelho.”, acusa a autarca socialista.”, revela.Inês de Medeiros garante que “” com 60 agregados familiares sem solução habitacional neste momento.

Fazer o que ainda não foi feito: Inês de Medeiros acredita que ainda vai resolver o problema da habitação em Almada





”, assegura a Presidente da Câmara.E adianta a forma como isso seria possível: “”.”, deixa o recado.”, responde Inês de Medeiros à pergunta da editora de política da RTP Antena 1: “”, que demoliu construções ilegais com bulldozers após uma ordem judicial favorável ao proprietário do terreno.”, admite e acrescenta: “”.