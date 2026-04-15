Iniciativa Liberal acusa Governo de "engordar o Estado" e lucrar com crise energética

A Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a apontar críticas ao executivo, apontando para o aumento dos lucros do Estado, que vê a receita a crescer com vários impostos. Mariana Leitão afirmou mesmo que o Estado "vai continuar a lucrar com a maior crise energética dos últimos anos".





"O Estado vai arrecadar mais impostos este ano do que no ano passado", frisou, ainda que viesse a reconhecer mais tarde que "não foram as taxas que subiram", mas sim "o peso do Estado sobre a vida de cada um".





Luís Montenegro vincou esse ponto, destacando que o Governo não aumentou qualquer imposto nos últimos dois anos. "Nenhuma taxa subiu desde que o PSD começou a governar o país", assinalou.





O primeiro-ministro destacou mesmo que a carga fiscal desceu em relação ao PIB e que o Estado só está "a arrecadar mais porque as pessoas estão a auferir mais altos rendimentos".





Assinalou, por outro lado, a descida "por quatro vezes" do IRS e o alargamento do IRS Jovem. Mas reconheceu, por outro lado, que os portugueses têm hoje um custo de vida mais elevado. Ainda assim, os apoios e as políticas devem ser adotadas "com responsabilidade para que mais tarde não se pague a fatura", lembrando a crise de 2011.





Mariana Leitão respondeu que o Estado prevê arrecadar 75,2 mil milhões de euros em 2026 e que a "combinação cruel" de inflação, crise na habitação e aumento generalizado do custo de vida "está a engordar o Estado à custa do trabalho dos portugueses".



"O Governo opta por beneficiar em silêncio com o desespero dos portugueses", acusou.

