Iniciativa Liberal ambiciona participar num futuro governo após as eleições

Em entrevista à RTP3, o cabeça de lista por Lisboa salienta que o objetivo do partido é alcançar um bom resultado nas eleições legislativas para fazer parte de um acordo parlamentar ou mesmo de uma solução governativa.



"Metade dos países na Europa têm partidos liberais no governo e espero que Portugal seja o próximo", salienta Bernardo Blanco.



Questionado sobre os perigos de uma direita mais fragmentada, o deputado da IL realça que os partidos são autónomos e apresentam diferentes visões da sociedade, para lá da "escolha binária" entre PS e PSD. Lembrou ainda as várias ocasiões em que os social-democratas votaram "ao lado do PS".



Bernardo Blanco reconhece que há um "desafio de notoriedade" com a mudança de líder partidário, mas considera que grande parte do país já sabe quem é Rui Rocha. Considera também que a Iniciativa Liberal foi o partido que melhor conseguiu dialogar com outros partidos para alcançar a aprovação de projetos-lei, não obstante a maioria absoluta dos socialistas.