Em direto
UGT chumba reforma da lei laboral. Acompanhe aqui as reações

Iniciativa Liberal aponta "forças de bloqueio" na Concertação Social e no Parlamento

Iniciativa Liberal aponta "forças de bloqueio" na Concertação Social e no Parlamento

A presidente da IL considera que as centrais sindicais funcionam como forças de bloqueio, que são "avessas à mudança" e impedem que a legislação do trabalho deixe o século XX. A acusação de Mariana Leitão estendeu-se também ao PS e ao Chega.

RTP /
VER MAIS
A presidente liberal desafiou o Governo a levar discussão da lei laboral para o Parlamento, onde - sublinhou - estão representados todos os portugueses.

Apelou, nesse sentido, a PS e Chega para que olhem para o futuro.

Sobre o chumbo da UGT à proposta de revisão da lei laboral, Mariana Leitão desvalorizou o peso da decisão, já que "as centrais sindicais representam muito poucos trabalhadores, estamos a falar de sete a quinze por cento dos trabalhadores portugueses".
PUB
PUB