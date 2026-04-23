Iniciativa Liberal aponta "forças de bloqueio" na Concertação Social e no Parlamento

A presidente liberal desafiou o Governo a levar discussão da lei laboral para o Parlamento, onde - sublinhou - estão representados todos os portugueses.





Apelou, nesse sentido, a PS e Chega para que olhem para o futuro.



Sobre o chumbo da UGT à proposta de revisão da lei laboral, Mariana Leitão desvalorizou o peso da decisão, já que "as centrais sindicais representam muito poucos trabalhadores, estamos a falar de sete a quinze por cento dos trabalhadores portugueses".

