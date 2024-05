O presidente do Chega promete viabilizar todas as propostas que sirvam para baixar os impostos aos jovens. Apesar disso André Ventura diz que é preciso fazer mais e revela que vai propor o alargamento dos apoios fiscais dos 35 para os 40 anos.

O presidente do Chega esteve na festa da flor no Montijo o local escolhido para marcar o inicio da campanha para as eleições europeias um dia antes do arranque oficial.



André Ventura diz que vai fazer do combate à corrupção de novo a principal bandeira para estas eleições.