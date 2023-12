Isaltino considera que políticas habitacionais do PS são as melhores

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O autarca de Oeiras sai em defesa do Governo em matéria de habitação. Isaltino Morais diz ter muitas dúvidas de que, depois das eleições legislativas de 10 de março, o país tenha melhores políticas para o sector do que as que estão a ser colocadas no terreno pelo Executivo socialista.

Declarações do presidente da Câmara de Oeiras e antigo ministro do PSD na cerimónia de apresentação do Projeto de Construção de Habitação para Arrendamento Acessível na antiga Estação Radionaval de Algés, onde disse ainda esperar continuar a trabalhar com a ministra Marina Gonçalves.



Este projeto da autarquia de Oeiras prevê a construção de 770 casas para disponibilizar a rendas acessíveis em parceria com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, num investimento de 185 milhões de euros, no âmbito do PRR.