Jerónimo de Sousa acusa PS de querer "arranjinhos" com PSD e CDS

Jerónimo de Sousa acusa o Partido Socialista de procurar "arranjinhos" com o PSD e com o CDS, como "plano B", caso não consiga maioria absoluta nas eleições legislativas. O Secretário-Geral do PCP diz que apregoar o caminho da estabilidade, por norma, acaba na perda de direitos dos trabalhadores.