Jerónimo de Sousa defende reforço do Serviço Nacional de Saúde

O secretário-geral do PCP defende um reforço de verbas para o Serviço Nacional de Saúde e a continuidade dos debates no Infarmed. Jerónimo de Sousa vai reunir-se, na quarta-feira, com o Governo para apresentar as propostas para o Orçamento do Estado do próximo ano.