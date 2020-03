Jerónimo sublinha protagonismo do SNS no combate ao Covid-19

O líder comunista sublinhou que é necessário salvar as vidas dos portugueses, para lá das medidas de prevenção, não permitindo que as regras do défice orçamental limitem a intervenção do Estado nesta circunstância.



O PCP acompanhou e subscreveu algumas medidas preventivas implementadas pelo Governo e lembrou que o executivo se deparou com uma situação nova e admitiu que no essencial, devido à grande resposta dos profissionais de saúde, as medidas tomadas têm tido resultados.