Joacine Katar Moreira diz que foi alvo de "violento escrutínio"

Joacine Katar Moreira diz que o Congresso do Livre serviu para mostrar que a maioria dos membros do partido lhe dá um voto de confiança. Joacine diz que agora vai reflectir numa forma de superar aquilo que afirma ter diso um "violento escrutínio" dos orgãos de comunicação e de alguns elementos do Livre.