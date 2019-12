João Cotrim de Figueiredo lança ideias para o futuro da Iniciativa Liberal

A III Convenção Nacional do partido decorreu em Pombal, distrito de Leiria, uma reunião do órgão máximo na qual foi eleito o novo líder liberal, sucedendo assim a Carlos Guimarães Pinto que anunciou no final de outubro que iria abandonar o cargo.



João Cotrim Figueiredo, o único candidato, foi assim eleito presidente do partido, tendo a sua lista conseguido 181 votos, ou seja 96% dos votos expressos. O novo líder apontou algumas das prioridades e explicou que uma das prioridades do partido será o diálogo com os mais jovens.