Jorge Pinto quer Livre "no poder já no próximo ciclo eleitoral"

No encerramento do 17.º Congresso do Livre, que termina hoje no Hockey Club de Sintra, em Lisboa, Jorge Pinto discursava depois de ter sido eleito porta-voz, cargo que vai ocupar em dupla com Isabel Mendes Lopes, que se mantém nestas funções, após a saída de Rui Tavares.

Já na fase final do seu discurso, com toda a direção eleita no palco, Jorge Pinto afirmou que "com esta equipa de 15 pessoas" o partido vai "à conquista do poder".

"Com esta equipa, nós vamos mostrar que há uma maneira de esquerda ecologista, libertária e europeísta de fazer política em Portugal e que é esta visão política que vai conquistar votos, que vai crescer, que se vai ampliar e enraizar no nosso país", afirmou.

Jorge Pinto antecipou que "já no próximo ciclo eleitoral, a nível europeu, a nível autárquico, a nível legislativo" o Livre "vai ser poder".

"Foi para isso que o Livre nasceu: para ser poder, para mudar a vida das pessoas e para dizer que há um Portugal que nós amamos e pelo qual vale a pena lutar. Viva o Livre", rematou.