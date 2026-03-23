Jornadas parlamentares do CDS-PP. Economia, corrupção e família em debate

A antiga ministra e ex-líder do CDS Assunção Cristas, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, e o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, são alguns dos convidados das jornadas parlamentares que arrancam esta segunda-feira.Na antecipação das jornadas, o partido defende que "não se esgota" na coligação com o PSD e promete usar os próximos dois dias para pensar futuras iniciativas no Parlamento.Em debate vão estar temas como a economia, o combate à corrupção ou políticas de família e natalidade.A abertura das jornadas parlamentares será feita pelo líder parlamentar centrista Paulo Núncio e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.Já o encerramento estará a cargo do presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo.