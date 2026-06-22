Jornadas parlamentares do Livre com violência doméstica na agenda

O Livre iniciou hoje, em Leiria, as jornadas parlamentares focadas nas tempestades do início do ano e no impacto que tiveram nas populações.



Os deputados visitam o Pinhal de Leiria e várias empresas e associações locais.



O partido garante que há muitas instituições e famílias afetadas que não receberam apoios e lembra que esta situação pode potenciar casos de violência doméstica.