Jornadas parlamentares do Livre com violência doméstica na agenda

Jornadas parlamentares do Livre com violência doméstica na agenda

O Livre alerta para a falta de financiamento às Associações de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e Tráfico Humano. O partido diz que é inadmissível que vivam na incerteza e em risco de encerrar.

RTP /
VER MAIS
O Livre iniciou hoje, em Leiria, as jornadas parlamentares focadas nas tempestades do início do ano e no impacto que tiveram nas populações.

Os deputados visitam o Pinhal de Leiria e várias empresas e associações locais.

O partido garante que há muitas instituições e famílias afetadas que não receberam apoios e lembra que esta situação pode potenciar casos de violência doméstica.
PUB
PUB