Política
Jornadas parlamentares do Livre com violência doméstica na agenda
O Livre alerta para a falta de financiamento às Associações de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e Tráfico Humano. O partido diz que é inadmissível que vivam na incerteza e em risco de encerrar.
Os deputados visitam o Pinhal de Leiria e várias empresas e associações locais.
O partido garante que há muitas instituições e famílias afetadas que não receberam apoios e lembra que esta situação pode potenciar casos de violência doméstica.