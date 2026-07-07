Política
Jornadas Parlamentares do PSD. Durão Barroso defende patriotismo
Portugal deve reforçar o sentimento de comunidade nacional que alguns querem pôr em causa, defende Durão Barroso, que diz que o patriotismo não quer dizer nacionalismo.
O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia foi orador num painel nas Jornadas Parlamentares da AD que decorrem em Cascais.
Num discurso centrado na Europa e no mundo, Durão Barroso alertou para um mundo polarizado.
O encerramento está previsto para a hora de almoço, com discursos do líder da bancada do PSD, Hugo Soares, e do líder da bancada do CDS, Paulo Núncio.
Num discurso centrado na Europa e no mundo, Durão Barroso alertou para um mundo polarizado.
O encerramento está previsto para a hora de almoço, com discursos do líder da bancada do PSD, Hugo Soares, e do líder da bancada do CDS, Paulo Núncio.