Jornadas Parlamentares do PSD. Durão Barroso defende patriotismo

Jornadas Parlamentares do PSD. Durão Barroso defende patriotismo

Portugal deve reforçar o sentimento de comunidade nacional que alguns querem pôr em causa, defende Durão Barroso, que diz que o patriotismo não quer dizer nacionalismo.

Inês Ameixa - RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
AFP

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O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia foi orador num painel nas Jornadas Parlamentares da AD que decorrem em Cascais.

Num discurso centrado na Europa e no mundo, Durão Barroso alertou para um mundo polarizado.

O encerramento está previsto para a hora de almoço, com discursos do líder da bancada do PSD, Hugo Soares, e do líder da bancada do CDS, Paulo Núncio.
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