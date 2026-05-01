José Luís Carneiro pede que governo deixe "cair a teimosia e o pacote laboral"

José Luís Carneiro disse que "as propostas que o governo apresentou são inaceitáveis".

"Faço um apelo ao primeiro-ministro, deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque ele é ofensivo", acrescentou. "É ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas".





José Luís Carneiro repetiu que o Partido Socilista irá votar contra "este" pacote laboral, mas lembrou que o governo poderá ter a colaboração do Chega para passar a nova legislação.





O socialista garantiu que "o PS tudo fará para impedir que o Governo ofenda aos trabalhadores, as mulheres, as famílias deste país", acusando o executivo de "quer andar para trás nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, particularmente dos mais jovens, das mulheres e das famílias".



O líder socialista escusou-se a dizer se apoia a greve geral marcada pela CGTP-IN para 3 de junho, dizendo que tal decisão pertence aos sindicatos.





"Essa é uma decisão que compete às centrais sindicais" e não ao PS, respondeu.





c/Lusa