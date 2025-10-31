Juntas médicas em risco de congelar

Há doentes em risco de ter de esperar por uma junta médica até ao início do próximo ano.

Oriana Barcelos - Antena 1 /

Dezenas de médicos que fazem as peritagens atingiram o valor máximo previsto para este trabalho, de acordo com o semanário Expresso.

Ao contrário dos anos anteriores, os profissionais de saúde dizem que este ano não haverá reforço de verbas.
Portanto, em novembro e dezembro há juntas médicas que podem ficar paradas.
