País
Juntas médicas em risco de congelar
Há doentes em risco de ter de esperar por uma junta médica até ao início do próximo ano.
Dezenas de médicos que fazem as peritagens atingiram o valor máximo previsto para este trabalho, de acordo com o semanário Expresso.
Ao contrário dos anos anteriores, os profissionais de saúde dizem que este ano não haverá reforço de verbas. Portanto, em novembro e dezembro há juntas médicas que podem ficar paradas.
