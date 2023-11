Lacerda Sales diz que José Luís Carneiro "nunca admitiu ser muleta do PSD"

O socialista assinalou que cerca de dois terços da população portuguesa "vota ao centro" e "não quer radicalismos à direita nem à esquerda".



Sobre as sondagens que dão vantagem a Pedro Nuno Santos, Lacerda Sales disse acreditar na vitória de José Luís Carneiro e considerou que tem havido "cada vez mais apoios" ao candidato.



Rejeitou ainda que Carneiro tenha assumido "ser muleta do PSD" quando assumu que daria luz verde a um governo social-democrata de forma a evitar uma coligação com o Chega. Vincou que a questão dos apoios irá depender do "peso eleitoral" que for dado ao Partido Socialista.



Acerca da justiça, argumentou que um inquérito "não pode existir quando não existe nenhum indício ou razão para suspeitar de haver um crime".



Nos últimos dias, criticou o "regime legal", defendendo que "quando não existem suspeitas de crime não deve haver inquérito". Referiu que esta foi uma interpelação em relação ao estado de funcionamento da justiça, mas que respeita "os poderes e o tempo do Ministério Público".