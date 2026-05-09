Política
Lei da Nacionalidade. PSD diz que não vai provocar "conflito institucional" e Chega quer reconfirmar lei
O Tribunal Constitucional voltou a chumbar a perda de nacionalidade como pena acessória pela prática de certos crimes. A decisão foi tomada por unanimidade. Embora reconheçam a gravidade dos ilícitos, os juízes entendem que retirar o vínculo à comunidade viola o princípio da proporcionalidade.
O PSD diz que não vai provocar "nenhum conflito institucional". E o PS, que pediu a fiscalização preventiva da lei diz que é preciso bom senso.