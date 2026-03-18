"Lei de retorno" de imigrantes é aprovada esta quinta-feira

A medida integra-se na "agenda transformadora" do Governo, referiu Luís Montenegro aos deputados, revelando ainda que, "nas próximas semanas lançaremos também a nova estratégia de integração de imigrantes".Montenegro defendeu que "a nova lei de retorno" irá dotar o país do "enquadramento legal para o repatriamento célere e humano de imigrantes ilegais".Também será "em breve" apresentada "uma proposta revista de lei da nacionalidade para ultrapassar o veto do Tribunal Constitucional", acrescentou, sem precisar datas.O veto do TC será reapreciado pelo Parlamento a 1 de abril.O primeiro-ministro afirmou-se convicto de que, estas mudanças nas leis relativas aos imigrantes, representam "o consolidar de uma transformação estrutural que responde com humanismo e responsabilidade às necessidades demográficas e económicas do país e aos desafios de coesão e identidade de Portugal".c /Lusa