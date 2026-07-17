Leitão Amaro garante condições para resultados serem divulgados hoje pelo Júri Nacional de Exames

"Acreditamos que há condições para que o júri complete a sua responsabilidade no dia de hoje e as escola, recebendo as indicações, possam publicar os resultados ainda hoje também", declarou, acrescentando que há condições para que todo o processo seguinte decorra sem problemas.





Novamente questionado pelos jornalistas, Leitão Amaro garantiu que “o júri nacional tem condições para realizar o trabalho hoje (sexta-feira)”.



O porta-voz do Conselho de Ministros recusou “estabelecer metas de horários” e deixou a ressalva de que noutros anos os resultados foram afixados depois do fecho normal das secretarias.





Já sobre a polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Leitão Amaro disse desconhecer os factos que envolvem Luís Neves e adiantou que o assunto não foi abordado na reunião semanal do Conselho de Ministros.



O porta-voz do Conselho de Ministros fez questão de frisar que mantém a confiança na Polícia Judiciária, “assim como todos os portugueses”.



Confrontado sobre a ausência de respostas sobre o caso que envolve o Ministro da Administração Interna, Leitão Amaro disse não ser “adequado” afirmar que o governo esteve calado porque ao ser questionado sobre o assunto “o primeiro-ministro falou há menos de 24 horas aos deputados”.





, confirmou António Leitão Amaro, no final da reunião de Conselho de Ministros.Segundo o ministro da Presidência, esta parte foi "concluída dentro de um prazo que, olhando para a experiência de outros anos, é compatível com as operações seguintes".À semelhança do que Fernando Alexandre tinha dito de manhã, antes do debate parlamentar, o Júri Nacional de Exames e as escolas "terão condições para fazer hoje" para a divulgação das notas dos exames nacionais."A prioridade era e continua a ser o rigor, por isso, todos estes passos estão a ser dados".E repetindo, voltou a agradecer aos docentes e às famílias e alunos, que "sentiram apreensão".Perante esta situação, o calendário "poderá ser cumprido".