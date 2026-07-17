Leitão Amaro garante condições para resultados serem divulgados hoje pelo Júri Nacional de Exames

Leitão Amaro garante condições para resultados serem divulgados hoje pelo Júri Nacional de Exames

Ministro da Presidência reforça garantias de que "os exames estão todos corrigidos" e de que há condições para que sejam divulgados os resultados ainda esta sexta-feira.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Cotrim - Lusa

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"Tal como transmitiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação, os exames estão todos corrigidos", confirmou António Leitão Amaro, no final da reunião de Conselho de Ministros. "A parte do processo que era nova está terminada, está concluída".

Segundo o ministro da Presidência, esta parte foi "concluída dentro de um prazo que, olhando para a experiência de outros anos, é compatível com as operações seguintes".
À semelhança do que Fernando Alexandre tinha dito de manhã, antes do debate parlamentar, o Júri Nacional de Exames e as escolas "terão condições para fazer hoje" para a divulgação das notas dos exames nacionais.

Leitão Amaro reconheceu que "foi um processo com perturbações" e que é um momento de agradecer à maioria dos professores que "fez um esforço muito grande para responder, para corrigir, para focar no que é mais importante".

"A prioridade era e continua a ser o rigor, por isso, todos estes passos estão a ser dados".

E repetindo, voltou a agradecer aos docentes e às famílias e alunos, que "sentiram apreensão".

Perante esta situação, o calendário "poderá ser cumprido".

"Acreditamos que há condições para que o júri complete a sua responsabilidade no dia de hoje e as escola, recebendo as indicações, possam publicar os resultados ainda hoje também", declarou, acrescentando que há condições para que todo o processo seguinte decorra sem problemas.

Novamente questionado pelos jornalistas, Leitão Amaro garantiu que “o júri nacional tem condições para realizar o trabalho hoje (sexta-feira)”.

O porta-voz do Conselho de Ministros recusou “estabelecer metas de horários” e deixou a ressalva de que noutros anos os resultados foram afixados depois do fecho normal das secretarias.

Já sobre a polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Leitão Amaro disse desconhecer os factos que envolvem Luís Neves e adiantou que o assunto não foi abordado na reunião semanal do Conselho de Ministros. 

O porta-voz do Conselho de Ministros fez questão de frisar que mantém a confiança na Polícia Judiciária, “assim como todos os portugueses”.

Confrontado sobre a ausência de respostas sobre o caso que envolve o Ministro da Administração Interna, Leitão Amaro disse não ser “adequado” afirmar que o governo esteve calado porque ao ser questionado sobre o assunto “o primeiro-ministro falou há menos de 24 horas aos deputados”.
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