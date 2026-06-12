Líder das secretas quer acesso aos metadados dos telemóveis

O secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa desafia o poder político a abrir um processo de revisão constitucional que permita às 'secretas' ter acesso aos metadados dos telemóveis.

Vítor Sereno aponta os suspeitos de terrorismo, cibercrime ou criminalidade organizada.Os metadados permitem a localização de utilizadores e o rastreamento de contactos, não o acesso às conversas.Num artigo publicado no, Vítor Sereno apela a uma "discussão séria" sobre um tema que ganha relevância com a explosão do crime que utiliza a internet e os telemóveis como ferramentas.O número um das secretas diz que está em causa permitir que o Estado português tenha meios adequados para enfrentar ameaças que já vivem inteiramente no ambiente digital.