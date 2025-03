Líderes da IL, Chega e Livre desejam melhoras ao primeiro-ministro

Antes da alta hospitalar, através da rede social X (antigo Twitter), o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, informou ter transmitido ao chefe de Governo o desejo "de que as notícias de uma alta nas próximas horas se confirmem e de que possa ter um pronto restabelecimento".

Também na mesma rede social, o líder do Chega, André Ventura, desejou as "melhoras rápidas" de Luís Montenegro.

"Acima de qualquer consideração ou luta política está o ser humano", lê-se na mensagem, na qual Ventura ainda acrescenta o desejo que se volte "rapidamente, e com saúde" ao debate e ação política.

Já o dirigente do Livre, Rui Tavares, reagiu também à informação do internamento de Luis Montenegro, desejando o "total e pronto restabelecimento".

"Os valores do respeito mútuo e da cordialidade democrática devem ser supremos entre todos nós. Os melhores desejos pessoais para o PM e a sua família neste momento", lê-se na mensagem de Rui Tavares também no X.

O primeiro-ministro deu entrada pelas 13:00 no hospital e foi encaminhado para a cardiologia, segundo a informação avançada à Lusa pelo presidente do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria, Carlos Martins.

À saida do hospital, o primeiro-ministro indicou ter sido internado devido a "um episódio de arritmia cardíaca" e disse que iria descansar no fim de semana e retomar a agenda na próxima segunda-feira.

"Está tudo bem, foi um episódio de arritmia cardíaca, uma questão que me aflige de quando em vez, muito esporadicamente", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas, dentro do carro em que deixou do hospital.