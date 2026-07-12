Livre propõe alargamento do prazo de acesso ao Ensino Superior

"Nós vamos chamar o ministro ao Parlamento e vamos também propor que o prazo para a candidaturas ao Ensino Superior seja alargado para permitir que os estudantes não sejam prejudicados por este absoluto caos que o ministro fez nos exames", anunciou Isabel Mendes Lopes.

A dirigente do Livre falava no encerramento do 17.º Congresso do partido, no Hockey Club de Sintra, em Lisboa, depois de ter sido reeleita para o cargo, que vai ocupar em dupla com Jorge Pinto.

A também líder parlamentar da bancada do Livre considerou que "o problema da escola pública é muito mais profundo do que este caos nos exames" e que "a defesa da escola pública é absolutamente prioritária, tanto a nível local como a nível nacional".

O processo de avaliação dos cerca de 300 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos deparou-se este ano com falhas que levaram o Governo a adiar as datas de divulgação dos resultados da 1.ª fase, assim como o calendário das provas da 2ª fase.

O Governo prometeu apresentar a 17 de julho as classificações dos alunos.

De acordo com a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), o prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior inicia-se no dia 20 de julho e decorre até ao dia 27 de julho, para candidatos ao contingente para emigrantes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros, e até dia 06 de agosto, para os restantes candidatos.