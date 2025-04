Livre quer crescer e desafia PS a conquistar votos ao centro para garantir governo de esquerda

Questionado sobre a afirmação do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de que a votação no Livre contribuiria "indiretamente para uma vitória da AD", Rui Tavares respondeu que se os socialistas pretenderem ser governo "devem muito bem querer que o Livre cresça"."Se fizerem bem o seu trabalho de conquistar votos ao centro, deixem estar que o Livre cresce nas outras áreas em que pode crescer: ecologia, liberdades, projeto europeu. Todas as questões que têm a ver com aquilo que as pessoas precisam para serem livres", acrescentou.O porta-voz do Livre falava aos jornalistas, na Assembleia da República, num encontro com a imprensa para fazer um balanço do trabalho parlamentar do partido.Tavares insistiu que há disponibilidade para fazer parte de um governo liderado pelos socialistas e acrescentou que, para haver condições de governabilidade à esquerda, o "PS deve procurar ter mais votos e mais mandatos do que a AD e o Livre procurar ter mais votos e mais mandatos do que a Iniciativa Liberal".