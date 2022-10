Livro da discórdia. Costa e PSD em debate à volta de obra de Miranda Sarmento

Na última semana, o debate parlamentar com o Governo marcou o momento político, não só pelos números da economia, mas também pelas palavras da economia. O livro do líder parlamentar do PSD Joaquim Miranda Sarmento tem sido várias vezes citado por António Costa em resposta às críticas dos social-democratas.