Foto: Lusa

Luís Montenegro considera que Pedro Nuno Santos admitiu viabilizar um governo minoritário da Aliança Democrática porque já percebeu que a AD vai vencer as eleições. No debate das televisões, o líder do PS afirmou que se perder as eleições de 10 de março não vai apresentar nem viabilizar qualquer moção de rejeição a um governo da AD. Luís Montenegro quis dar significado às palavras do adversário.