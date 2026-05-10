Luís Montenegro espera que haja "profundidade" na discussão da reforma laboral no parlamento

O primeiro-ministro afirma que é preciso "por a mão nos problemas e resolvê-los". "Com tranquilidade", acrescenta, para depois dizer que "ninguém quer estar a retirar direitos a ninguém".

Para o chefe do executivo, "isto tem tudo a ver com a Europa, porque é por estas e por outras que a Europa fica para trás", sustentando que, no continente europeu, "há estes exemplos face aos outros blocos", de "falta de capacidade de decidir e de implementar, de arrojo".não precisamos de estruturas que funcionam com os enquadramentos do século XX, para serem competitivos no século XXI", declarou, defendendo que estes "não têm hipótese nenhuma" e "é por isso que, depois, têm um decréscimo de representatividade".Antes, perguntou aos presentes como se vão "encarar estes desafios, que são os desafios do século XXI, da economia do século XXI, do mercado do século XXI, com as receitas do século XX, com os partidos que pensam como se pensava no século XX, com os sindicatos do século XX", desafiando a "olhar para aquilo que é necessário fazer".Para o presidente do PSD, é necessário "discutir com humildade, com espírito democrático e de abertura", reiterando que o país, que está "a discutir regras que nos outros países há vezes dois, vezes três e vezes quatro", tem de ser mais competitivo e produtivo.assumiu a ministra do Trabalho, dizendo que um dos parceiros foi intransigente, mas o executivo quer levar uma iniciativa ao parlamento."Encerrámos o processo de negociação relativo ao anteprojeto Trabalho XXI", disse a ministra no final da reunião plenária de Concertação Social, que, em Lisboa, referindo que "infelizmente, não foi possível chegar a um a acordo, apesar de todo o esforço que o Governo fez".