Luís Neves volta a prometer falar "em momento próprio"

Luís Neves recusou, na manhã desta sexta-feira, prestar declarações sobre as polémicas que o envolvem.



Os últimos dados revelam que a Polícia Judiciária não encontrou nenhum documento em que que se desse ordem para deslocar o atrelado.



Sabe-se também agora que Luís Neves não entregou declarações de rendimentos e património quando assumiu funções como diretor nacional da Polícia Judiciária.