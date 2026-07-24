Política
Luís Neves volta a prometer falar "em momento próprio"
O ministro da Administração Interna considera ter condições para continuar no cargo e volta a prometer falar "em momento próprio" e com transparência.
Os últimos dados revelam que a Polícia Judiciária não encontrou nenhum documento em que que se desse ordem para deslocar o atrelado.
Sabe-se também agora que Luís Neves não entregou declarações de rendimentos e património quando assumiu funções como diretor nacional da Polícia Judiciária.