Luís Neves volta a prometer falar "em momento próprio"

Luís Neves volta a prometer falar "em momento próprio"

O ministro da Administração Interna considera ter condições para continuar no cargo e volta a prometer falar "em momento próprio" e com transparência.

RTP /
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Luís Neves recusou, na manhã desta sexta-feira, prestar declarações sobre as polémicas que o envolvem.

Os últimos dados revelam que a Polícia Judiciária não encontrou nenhum documento em que que se desse ordem para deslocar o atrelado.

Sabe-se também agora que Luís Neves não entregou declarações de rendimentos e património quando assumiu funções como diretor nacional da Polícia Judiciária.
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