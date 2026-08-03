"Magistratura de influência". IL pede intervenção de Seguro no caso Luís Neves

A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, foi recebida no Palácio de Belém para uma audiência com tema único: A polémica a envolver o ministro da Administração Interna.



O partido já tinha apresentado um requerimento para que Luís Neves fosse ouvido na Assembleia da República, pedido chumbado pelo PSD.

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Os liberais levaram então as suas preocupações a António José Seguro, na esperança de que o Presidente ajude a "estancar" o que o partido entende ser o "degradar das instituições democráticas".