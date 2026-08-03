Política
"Magistratura de influência". IL pede intervenção de Seguro no caso Luís Neves
A Iniciativa Liberal pediu a intervenção do Presidente no caso Luís Neves. Os liberais insistem que o Ministro da Administração Interna não tem condições para ocupar o cargo.
O partido já tinha apresentado um requerimento para que Luís Neves fosse ouvido na Assembleia da República, pedido chumbado pelo PSD.
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Os liberais levaram então as suas preocupações a António José Seguro, na esperança de que o Presidente ajude a "estancar" o que o partido entende ser o "degradar das instituições democráticas".