"Magistratura de influência". IL pede intervenção de Seguro no caso Luís Neves

"Magistratura de influência". IL pede intervenção de Seguro no caso Luís Neves

A Iniciativa Liberal pediu a intervenção do Presidente no caso Luís Neves. Os liberais insistem que o Ministro da Administração Interna não tem condições para ocupar o cargo.

RTP /
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A presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, foi recebida no Palácio de Belém para uma audiência com tema único: A polémica a envolver o ministro da Administração Interna.

O partido já tinha apresentado um requerimento para que Luís Neves fosse ouvido na Assembleia da República, pedido chumbado pelo PSD.
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Os liberais levaram então as suas preocupações a António José Seguro, na esperança de que o Presidente ajude a "estancar" o que o partido entende ser o "degradar das instituições democráticas".
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