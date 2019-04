Partilhar o artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão Imprimir o artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão Enviar por email o artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão Aumentar a fonte do artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão Diminuir a fonte do artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão Ouvir o artigo Mais de 300 militantes do PS recebem cartas com ordem de expulsão