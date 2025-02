Há mais dois membros do governo com participações em empresas ligadas ao setor imobiliário.

A ministra da Justiça faz parte de quatro sociedades com negócios nesta área, em duas delas tem 50 por cento das quotas .



Já a ministra do Trabalho tem a maioria do capital de uma empresa que, além de consultoria técnica e financeira, tem no objeto social a "gestão de património imobiliário".